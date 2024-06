Novela zákona o HZS má riešiť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe

Bratislava 12. júna (TASR) - Opatrenia na zabránenie zneužívania označenia a znaku Horskej záchrannej služby, ako aj úpravu pravidiel registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov SR navrhuje novela zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) z dielne poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD), ktorú v stredu posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania. Legislatíva rieši aj ďalšie problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe.



Novelou sa má jasne vymedziť výcvik horských záchranárov ako jedna z úloh HZS. "V praxi často dochádza k odlišnej interpretácii pojmu úlohy horskej služby orgánmi ochrany prírody, ktoré podmieňujú uskutočňovanie výcviku v teréne chránených území svojím predchádzajúcim súhlasom," vysvetlil predkladateľ.



Príjmy HZS by po novom tiež nemuseli byť viazané na rozpočtový rok. Viazať by sa mali na samostatnom účte. "Horská záchranná služba obstaráva špecializovaný materiál a zdravotnícku techniku, ktorých obstaranie je časovo náročné a vyvstáva problém, že obstaranie je limitované do skončenia rozpočtového obdobia a dodávatelia nie sú schopní tieto lehoty dodržať," zdôvodnil predkladateľ.



Upraviť sa majú aj pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov SR. Zakotví sa tiež disciplinárna právomoc k osobám vykonávajúcim horskú vodcovskú činnosť. Zároveň sa rozširuje rozsah vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách a podmienky vykonávania horskej vodcovskej činnosti.



Vzniknúť má aj stavovská organizácia Asociácia horských záchranárov, ktorej úlohou je vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a ktorá bude hájiť záujmy svojich členov.