Novela zákona o petičnom práve nadobudla účinnosť

Bratislava 2. mája (TASR) - Účinnosť nadobudla v máji novela zákona o petičnom práve. Na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov európskej iniciatívy občanov sa zriadi kontaktné miesto. Jeho úlohy má plniť Úrad vlády SR. Na zapracovanie európskych nariadení do legislatívy sa upravuje aj zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.



"Európska iniciatíva občanov je nástrojom na podporu občianskej diskusie. Jej cieľom je uľahčiť účasť čo najväčšieho počtu občanov na demokratickom rozhodovacom procese Európskej únie," vysvetlili autori novelizácie.



Kontaktné miesto sa má zriadiť na to, aby bola európska iniciatíva pre občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná, či už pre organizátorov iniciatívy alebo pre jej podporovateľov, a zároveň využiť v plnej miere potenciál európskej iniciatívy občanov na podporu diskusie a priblíženie Európskej únie k jej občanom.



Zo zákona sa vypúšťajú ustanovenia o posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov. Nariadenie Európskej únie ustanovovalo povinnosť členských štátov posudzovať individuálne online systémy na zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov do 31. decembra 2022.