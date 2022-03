Novela zákona o Policajnom zbore ide do druhého čítania

Foto z miesta činu. Foto: FB Polície SR

Bratislava 17. marca (TASR) - Zavedenie základnej štruktúry Policajného zboru (PZ), zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov. Aj to prináša novela zákona o Policajnom zbore, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Základnú štruktúru Policajného zboru majú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. "," upozornil rezort vnútra. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.Zrušiť by sa mala tiež povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. "," zdôvodnil predkladateľ.Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa má zaviesť oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.Do zákona má pribudnúť, že PZ je úradom na vyhľadávanie majetku. "," vysvetlil rezort. Doplniť sa má aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.Policajt by mal byť oprávnený požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby má po novom stačiť úradný záznam.Putá by sa po novom mohli používať i na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok.Policajti by mohli mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné. "," zdôvodnil rezort.Zákon reaguje aj na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. "," vysvetľuje rezort.V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.