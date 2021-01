Novelu o online hlasovaní ešte nepripravili

Bratislava 10. januára (TASR) – Koalícia už rokuje o tom, ako zabezpečiť hlasovanie poslancov mimo rokovacej sály. Vyžaduje si to novelizáciu rokovacieho poriadku parlamentu. Zaoberať sa ňou bude pracovná skupina, ktorá má vzniknúť ešte v januári. Koalícia chce o návrhu rokovať aj s opozíciou. Jednou z možností je zavedenie online hlasovania. Zmeny však neprídu na stôl počas najbližšej schôdze, hoci to avizoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).



"V priebehu januára bude vytvorená pracovná skupina pod mojím vedením, ktorá sa bude zaoberať novelizáciou rokovacieho poriadku parlamentu, vrátane zavedenia online hlasovania a online rokovania," uviedol pre TASR predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Online hlasovanie sa dnes podľa neho využíva v obmedzenej miere v samospráve pri rokovaní zastupiteľstiev. Rizikom sú vysoké finančné náklady na zavedenie systému, Vetrák ich odhaduje na desať miliónov eur. Problémom môže byť tiež technické zlyhanie a obava, či bude poslanec hlasovať slobodne a bez nátlaku.



Ak sa má vyriešiť len problém s hlasovaním o ústavných zákonoch, na ktoré treba 90 poslancov, stačilo by podľa Vetráka novelizovať ústavný zákon o bezpečnosti štátu a rozšíriť pôsobnosť Parlamentnej rady aj na núdzový stav. Parlamentnú radu tvorí predseda a podpredsedovia parlamentu, predsedovia a podpredsedovia výborov a predsedovia poslaneckých klubov. "Ak chceme systémovo umožniť činnosť parlamentu v celom rozsahu jeho pôsobnosti, potom treba čo najskôr zaviesť možnosť online hlasovania parlamentu, ale po odstránení rizík," dodal.



Predseda výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) upozorňuje, že sa treba pozrieť aj na dosah technického riešenia na demokratické fungovanie parlamentu. "Je nám jasné, že rozhodnutie musí byť na stole rýchlo, pretože sa bavíme o niečom, čo je potrebné v najbližších týždňoch a mesiacoch, nie rokoch," doplnil pre TASR.



Jednou z možností je podľa Valáška znížiť kvórum, čo má negatívne následky na možnosť diskusie a kvalitu rozhodovania. Ďalšou možnosťou je rozprava a hlasovanie na diaľku, čo je zdĺhavé. "Ale nehľadáme ideálny systém. Hľadáme riešenie len pre tie situácie, keď parlament nevie odložiť hlasovanie a nevie sa zísť v dostatočnom počte fyzicky," skonštatoval.



SaS si myslí, že v prvom rade je dôležité nájsť konsenzus naprieč politickým spektrom a vyriešiť technické zabezpečenie. "Nie je však reálne, aby táto zmena bola predložená na januárovú schôdzu," reagoval hovorca strany Ondrej Šprlák.



V koalícii podľa Šeligu pripravujú viaceré možnosti, ktoré chcú predložiť aj opozícii, aby sa na úprave dohodli spoločne. "Koalícia informovala o záujme novelizovať rokovací poriadok na poslaneckom grémiu 7. januára. Takisto bola tlmočená snaha urobiť to širokým politickým konsenzom, preto sa ĽSNS aktívne zapojí do prípravy tohto zákona," reagoval hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.



Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD si chcú počkať na konkrétny návrh. Kritizujú, že s novelou koalícia neprišla skôr.



Na konci decembra poslanci potrebovali odsúhlasiť ústavný zákon súvisiaci s núdzovým stavom, viacerí však boli nakazení alebo v karanténe. Hlavný hygienik SR deň pred schôdzou vydal vyhlášku, ktorou umožnil poslancom, ministrom či prezidentke prísť do práce aj v prípade, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.