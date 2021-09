Novelu aj o voľbe policajného prezidenta chcú predložiť v septembri

Bratislava 6. septembra (TASR) – Návrh novely zákona o štátnej službe policajtov plánuje Ministerstvo vnútra (MV) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu septembra. Ako vyplýva zo stanoviska rezortu pre TASR, obsahovať má aj nový spôsob voľby prezidenta Policajného zboru (PZ).



„V súčasnosti diskutujeme o nových podmienkach voľby a vymenovania prezidenta Policajného zboru, závery z rokovaní budú premietnuté do návrhu zákona,“ skonštatoval rezort.



Policajného prezidenta podľa platného zákona vymenúva minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie policajného prezidenta najviac na dve funkčné obdobia.



Súčasný spôsob voľby policajného prezidenta, ktorý presadila bývalá ministerka vnútra za Smer-SD Denisa Saková, viacerí koaliční poslanci kritizujú. Zámer zmeniť výber šéfa polície obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Posilniť by sa mal vplyv ministra vnútra.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po tom, ako sa funkcie vzdal Peter Kovařík. Od septembra 2020 viedol zbor na základe dočasného poverenia, koncom januára ho vymenovali po absolvovaní výberového konania. Skončiť by mal 15. septembra. Ministerstvo vnútra musí podľa zákona vyhlásiť výberové konanie do 30 dní od zániku funkcie.