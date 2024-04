Novelu zákona o EIA posunuli poslanci do druhého čítania

Bratislava 16. apríla (TASR) - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. EIA by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Vyplýva to z návrhu legislatívnej úpravy, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR posunul do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, prispôsobenie procesov novej právnej úprave v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy, ako aj upravenie procesu v zmysle upozornení Európskej komisie," upozornilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako predkladateľ návrhu.



Návrh zákona definuje základné pojmy "zisťovacie konanie" a "posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny", ustanovuje lehoty pre jednotlivé procesné kroky, zaoberá sa povinnosťou predkladať návrh vo variantoch. Ďalej návrh zákona podrobne rieši postavenie účastníka konania a práva dotknutej verejnosti, odbornú spôsobilosť a vzťah ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k zákonu o správnom konaní. Návrhom zákona sa tiež menia ustanovenia v stavebnom zákone i zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.