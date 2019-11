NOVEMBER89: Každá generácia si asi musí zažiť svoju revolúciu

Senica 30. novembra (TASR) – Na pozadí udalosti 17. novembra 1989, ktoré sa odohrali v Prahe a nasledujúcich, ktoré prebiehali v hlavnom meste Slovenska, sa postupne prebúdzali aj ďalšie mestá.



Jedným z aktivistov, ktorí sa výrazne podieľali na podujatiach v Senici, bol aj súčasný principál Záhoráckeho divadla Ivan Fodor.



"Už posledné roky pred Novembrom '89 bolo cítiť vo vzduchu niečo pozitívne. Naša partia v Senici, ktorá vznikla okolo divadla a iných umeleckých aktivít, bola na zmenu pripravená, teda aspoň po kultúrnej stránke. Cestovali sme po republike, zúčastňovali sa na hudobných a divadelných festivaloch a vnímali sme, že sa niečo chystá," zaspomínal na dobu spred 30 rokov Fodor.



Samotná revolúcia ho až tak neprekvapila. "Prekvapení sme však boli rýchlosťou a nenásilnou formou, akou padal bývalý režim. Zúčastnil som sa revolučného vrenia v regióne a to sú spomienky, na ktoré sa nezabúda. Energia, ktorá išla vtedy zo spoločnosti, bola veľmi pozitívna, tak som to vtedy vnímal ja," doplnil súčasný režisér divadla, ktoré hrá svoje diela v záhoráckom nárečí.



Ako ďalej dodal, svoju agitačnú činnosť začali spolu s kamarátom Mirom Včelkom pred kostolom, kde ľudí informovali, čo sa deje.



"V tej dobe ešte nebolo dostatok informácií, v podstate sme čerpali iba z toho, čo sa dialo v Prahe a niečo sme získali z rádia Slobodná Európa. Pôvodne sme chceli založiť v Senici Občianske fórum, keďže Verejnosť proti násiliu (VPN) neexistovala. Tým, že sme oslovovali ľudí, ktorí išli z kostola a boli prirodzene naladení proti komunistom, mali sme v začiatkoch vďačných poslucháčov," priblížil prvé snahy o prebudenie obyvateľstva v Senici Fodor.



Po vzniku VPN sa už ľahšie vznikalo aj akčným skupinám, ktoré postupne pribúdali a generálneho štrajku v Senici sa zúčastnilo približne 3000 obyvateľov. "Aparatúru k mítingu poskytol riaditeľ kultúrneho domu. Na mítingu chcel vystúpiť aj okresný tajomník OV KSS, ktorého však dav vypískal a vôbec nepustil k slovu a tak sme celý míting moderovali my z toho, čo sme odpočúvali predtým v rádiu," doplnil Fodor.



Menej pozitívne však vidí obdobie spred 30 rokov s odstupom času. "Po rokoch sa na základe skúseností na udalosti z Novembra '89 pozerám z iného pohľadu. Myslím si, že boli veľmi dobre organizované a naleteli sme všetci."



"Podobne, ako v súčasnosti naleteli mladí ľudia, ktorým na námestiach sľubujú slušnosť a slobodu. Každá generácia si asi musí zažiť svoju revolúciu, ktorá ju nadchne, aby načerpala síl do života. Na to sú revolúcie dobré," zhodnotil Nežnú revolúciu zo svojho pohľadu s odstupom 30 rokov režisér ochotníckeho divadla.