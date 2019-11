P. Zajac: Ľudia neverili, že zmena sa dá ešte uskutočniť

Bratislava 10. novembra (TASR) - Komunistický režim bol na Slovensku veľmi "zakonzervovaný". Ľudia neverili, že zmena sa dá ešte uskutočniť. Pre TASR to povedal slovenský literárny vedec a spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu (VPN) Peter Zajac. Príbeh Novembra 89 môže byť podľa neho veľkou oporou a svedectvom pre ďalšiu generáciu.



Pri počiatočných protestoch nič neočakávali, niečo tušili, ale nevedeli, že 17. november bude mať taký veľký dosah, opisuje Zajac. "Naivná kľúčová predstava bola, že my máme spraviť zmenu a tú profesionálnu politiku majú robiť iní. To bola obrovská chyba," myslí si. Dopĺňa, že bol po revolúcii šťastný, že bude môcť slobodne bádať a nie robiť profesionálnu politiku.



"Nerobil som si ilúzie, ani si ich nerobím, že bude ideálny stav na Slovensku. Je to predsa len proces, ktorý ide raz lepšie, raz horšie," skonštatoval Zajac.



O Nežnej revolúcii hovorí ako o hviezdnej chvíli slovenských dejín a takúto udalosť by si mal pripomínať každý kultúrny národ. "To, akú má národ pamäť, rozhoduje o tom, akú bude mať budúcnosť," uviedol.



Zajac podotkol, že v každej generácii existovalo vedomie možnej alebo až nevyhnutnej zmeny. "Príbeh novembrovej zmeny môže byť základom na to, aby mala generácia istotu, že taká zmena je možná," povedal literárny vedec.



Protesty proti Gorile boli podľa neho chaotické a práve preto neboli úspešné. Práve protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej mali stratégiu a význam. "Celý 'Ficov režim' sa otriasa v základoch. Už je len otázkou, či politická garnitúra, ktorá chce priniesť zmenu, bude po voľbách schopná tú zmenu aj uskutočniť," uzavrel Zajac.