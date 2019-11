NOVEMBER 89: SAV poskytla intelektuálny potenciál pre zmenu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zohrala pri revolúcií v roku 1989 významnú úlohu. Prejavilo sa to aj pri veľkom počte lídrov, ktorí pochádzali práve z akadémie. Povedal to predseda SAV Pavol Šajgalík na diskusii Akadémia a Nežná revolúcia.



"SAV v kritickom čase poskytla intelektuálny potenciál pre to, aby mohla zmena nastať," uviedol Šajgalík.



Dušan Kováč hovorí, že SAV bola na špici pri dianí v novembri 1989. Došlo v nej k tom čase k veľkým zmenám a on nazýva celý proces očistenia akadémie v tom čase ako "debolševizáciu". Podľa neho prebehla veľmi rýchlo. "Fungovala demokracia na pracoviskách, vyjadrovanie dôvery riaditeľom, voľba nového riaditeľa," uvádza. V SAV v čase revolúcie došlo aj k odidealizovaniu vedy.



Podľa Kováča si všetci v SAV veľmi skoro uvedomili, to bol proces, ktorý si vyžadoval veľkú námahu. "Každý vedec vo svojej hlave si uvedomil, že veda nemá nikomu a ničomu slúžiť, iba poznaniu," uviedol.



Podľa Šajgalíka má Nežná revolúcia dva odkazy pre mladých. "Mladým ľuďom by nemalo byť jedno, v akom štáte a režime žijú, a je jedno, či hovoríme o ekológii, politickom systéme či rozsahu demokratických práv," povedal. Druhým je, že keď sa mladým ľuďom niečo nepáči, nemali by váhať a mali by ísť do politiky, "Iba zmenou ľudí v politike sa dá napraviť to, čo sa pokazilo," podotkol Šajgalík.