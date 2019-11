TEDxUniverzitaKomenského priblíži revolučné zmeny z roku 1989

Bratislava 3. novembra (TASR) - Presne tridsať rokov po „Nežnej revolúcii“ bude Aula Univerzity Komenského v Bratislave znova dejiskom zmien. V predvečer veľkých protestov v Prahe, 16. novembra 1989, sa študenti UK rozhodli postaviť proti režimu.



Udalosti týchto dvoch dní boli začiatkom "Nežnej revolúcie" v Československu. Po tridsiatich rokoch, 17. novembra 2019, predstavia rečníci TEDxUniverzitaKomenského revolučné zmeny v tých najrôznejších oblastiach. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Celodenný program krátkych, úderných a často aj zábavných prezentácií organizátori rozdelili do štyroch okruhov - planéta, spoločnosť, umenie, technológie.



Z doteraz zverejnených mien sa v prvej časti zameranej na planétu predstaví Nikoleta Kováčová, ktorá vysvetlí, prečo už nepresviedča ľudí, aby sa stali úplnými vegánmi. Lukáš Krnáč bude hovoriť o zodpovednosti módneho priemyslu a Jakub Hrbáň o klimatickom aktivizme a hnutí Fridays for Future.



V druhej časti venovanej spoločnosti bude Katarína Nagy Pázmány hovoriť o príprave protestov Za Slušné Slovensko, Braňo Tichý o zmysluplnej zahraničnej pomoci, Karol Lovaš o dialógu, Zuzana Kovačič Hanzelová o význame verejnoprávnej televízie a Viktória Nguyenová o aktivizme mileniálov.



V časti venovanej umeniu predstaví Filip Ostrowski reportážnu literatúru vydavateľstva Absynt, Stanislav Ondruš bude hovoriť o slobode vyjadrovania, Milan Brejcha o speve acapella, Boris Meluš s Braňom Čavojom o vzniku Novej Cvernovky.



Štvrtý blok je zameraný na technológie, kde študent medicíny Martin Pekarčík priblíži svoj startup zameraný na zlepšenie technologického vybavenia zdravotnej starostlivosti v krajinách tretieho sveta, Martin Královič bude hovoriť o bezpečnosti na veľkých podujatiach, Richard Červenka o zážitkovej gastronómii.



"Naše univerzity by sa mali viac otvárať svetu aj svojim komunitám. Akcie TEDx sú na toto skvelým formátom. V ten deň k nám prídu ľudia od stredoškolákov cez študentov po členov vedenia univerzity.



Najmladšia rečníčka bude mať 16 rokov, najstarší 70. Stretnú sa tu ľudia, ktorí organizovali demonštrácie v roku 1989, s ľuďmi, ktorí pripravovali protesty v roku 2018 a 2019. A to všetko priamo v legendárnej aule, kde pred 30 rokmi protestovali štrajkujúci študenti," povedal Radomír Masaryk, zakladateľ TEDxUniverzitaKomenského a zároveň prorektor UK pre vonkajšie vzťahy.