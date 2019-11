NOVEMBER89: V Bratislave sa bude diskutovať o postavení seniorov

Bratislava 6. novembra (TASR) – Poukázať na zmeny postavenia seniorov za posledných 30 rokov na Slovensku a porovnať ich so situáciou v okolitých krajinách je cieľom medzinárodnej regionálnej konferencie s názvom 30 rokov slobody očami seniorov. Pri príležitosti 30. výročia novembra 1989 ju od stredy do piatka (8. 11.) v Bratislave organizuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) v spolupráci s Európskou úniou seniorov (ESU).



"V novembri 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Cieľom konferencie je pri tejto príležitosti diskutovať o zmenách v postavení seniorov za ostatných 30 rokov a porovnať ich so situáciou seniorov v regióne," uviedol pre TASR predseda ZKS Jozef Mikloško starší.



O tom, ako sa zmenilo postavenie seniorov za posledné tri dekády, ako ich vníma súčasná spoločnosť v tej-ktorej krajine, ako sa o seniorov stará štát či ako sa starajú sami o seba, budú hovoriť zástupcovia krajín V4, Rakúska a Nemecka. Diskutovať budú tiež o svojich špecifických problémoch. Závery konferencie by mali byť publikované na webovej stránke ZKS.



"Sami uznávame, že sme trocha na okraji spoločnosti. To, čo si vybojujeme, máme, čo si nevybojujeme, nemáme. Na druhej strane, sa nám otvorili veľké možnosti, sme slobodní, máme väčšie šance žiť zmysluplne a zaujímavo. Nenariekame, ale tešíme sa z toho, čo máme," poznamenal Mikloško s tým, že seniori by však v spoločnosti mohli mať lepšie postavenie.



"Nejde nám len o peniaze, ide o dôstojné prežitie staroby, duchovnú orientáciu," doplnil. Zabúdať podľa neho netreba ani na zodpovednosť, ktorú seniori majú, napríklad pomoc pri výchove detí, keď rodičia nevedia, nechcú alebo nemôžu. "Seniori majú veľa úloh. Tešíme sa, že nám to myslí," dodal Mikloško.



Medzinárodná regionálna konferencia sa koná pod záštitou premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) a poslanca Európskeho parlamentu (EP) Ivana Štefanca. Konferenciu podporuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislavský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.