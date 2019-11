Klaus: Nežná revolúcia je najvýznamnejšou udalosťou v našich dejinách

Bratislava 13. novembra (TASR) - Nežná (Sametová) revolúcia (November 1989) bola najvýznamnejšou udalosťou v našich dejinách. Myslí si to bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus. Pripomenul, že došlo k pádu komunizmu a začala sa hlboká spoločenská, politická a ekonomická transformácia Slovenska a Čiech, vtedy ešte v spoločnom štáte.



"Prvými troma rokmi nášho radikálneho transformačného procesu sme prešli spoločne. Základy našej transformácie boli preto takmer identické. Nemali by sme na to zabúdať," zdôraznil Klaus.



Na otázku TASR, či môže pri hodnotení novembra a nasledujúcich rokov hovoriť o nejakých sklamaniach, uviedol, že o sklamaniach hovoria tí, ktorí sa nestihli v roku 1989 postaviť na správnu stranu a stále to ľutujú. "Myslím si, že o sklamanie nejde," skonštatoval.



Slovensko a Čechy sú podľa Klausa "nekonečne iné" krajiny, ako boli pred tridsiatimi rokmi. "A kto to nechce pripustiť, tak je na jednej strane hlupák a na strane druhej nenávistne uvažujúci človek," podotkol český exprezident.



V súvislosti s vývojom v oboch krajinách hovorí schematicky o akomsi obrátenom veľkom U. Spomína rýchly vzostup, ktorý sa udial v rovnakom štýle medzi oboma krajinami, dosiahnutie vrcholu a v súčasnosti idú krajiny podľa Klausa po druhej strane spomínaného U.



Pri transformačnom procese spomína štyri atribúty - slobodu, demokraciu, trhovú ekonomiku a národnú suverenitu. "Teda nie bohatstvo krajiny alebo hrubého domáceho produktu na hlavu. Chceli sme ďaleko viac než zlepšenie materiálnej stránky našich životov, chceli sme viac ako plné supermarkety," uzavrel.