NOVEMBER89: Vládu národného porozumenia viedol M. Čalfa

Bratislava 10. decembra(TASR) - Vláda, ktorú akceptovali Občanské fórum (OF), Verejnosť proti násiliu (VPN), štrajkujúci študenti aj široká verejnosť, sa zrodila 10. decembra 1989, na jej čele stál člen KSČ Marián Čalfa. V predošlej vláde, ktorú premiér Ladislav Adamec predstavil 3. decembra, zastával Čalfa post ministra bez portfeje.



Vládny kabinet Ladislava Adamca z 3. decembra nesplnil očakávania. Už ďalší deň, 4. decembra, sa konali v Prahe, v Bratislave a v ďalších mestách mítingy, študenti avizovali, že budú pokračovať v štrajku. Na 11. december ohlásili ďalší generálny štrajk.



Aby slovenskí študenti tlmočili svoje stanoviská a požiadavky verejnosti, vypravili 6. decembra – na Mikuláša – tzv. Vlak Nežnej revolúcie z Bratislavy do Košíc. Vlaková súprava s tisíckou cestujúcich študentov a stovkami kilogramov propagačných materiálov odštartovala z bratislavskej stanice Nové Mesto o 8.00 ráno. Bola vyzdobená letákmi a nápismi ako napríklad: "Nevzdajme sa na polceste!", "Herci robia politiku, vláda hrá divadlo", alebo "Národ žiada demisiu". Osadenstvo vlaku sa v Košiciach pripojilo o 16. hodine k účastníkom asi 5-tisícového zhromaždenia.



V Prahe pokračovali dramatické rokovania premiéra Ladislava Adamca so zástupcami OF a VPN o podobe novej vlády. Adamec odmietal niektoré navrhované mená ministrov. Pohrozil, že odstúpi, pokiaľ bude pod tlakom ultimatívnych požiadaviek. Napokon 7. decembra Adamec naozaj rezignoval na svoju funkciu a poveril zostavením vlády dovtedajšieho ministra bez portfeje Mariána Čalfu.



Ako uvádza historik Peter Jašek v štúdii Pád komunistického režimu na Slovensku (1989-1990), na týchto rokovaniach zástupcovia VPN konštatovali, že na Slovensku je "štátna moc ústretovejšia a komunikuje s opozíciou bez problémov, čím mali na mysli predovšetkým Rudolfa Schustera". Ani na Slovensku to však nebolo také jednoduché.



V budove Slovenskej národnej rady (SNR) rokovali 7. decembra zástupcovia VPN a slovenskej vlády o jej rekonštrukcii. Predstavitelia VPN presadzovali úplnú výmenu vrátane postu premiéra. Naopak, premiér Pavol Hrivnák navrhoval len čiastočnú obmenu vlády. Študenti organizovali pred Úradom vlády nepretržitú štrajkovú hliadku na znak nespokojnosti – niesli napríklad na chrbtoch písmená, ktoré tvorili nápis: "Dokedy ešte?"



Na ďalší deň predsedníctvo SNR odvolalo Hrivnáka z funkcie premiéra a zostavením nového kabinetu bol poverený Milan Čič.



V Prahe medzitým pokračovali rokovania o novej podobe federálnej vlády, ktoré už viedol designovaný premiér Marián Čalfa. Ten akceptoval nominácie občianskych hnutí na ministrov. Spolu bolo v jeho vláde popri premiérovi 20 ministrov, z čoho 9 bolo komunistov, 7 nestraníkov, dvaja zástupcovia Československej strany lidovej a dvaja ministri za Československú stranu socialistickú.



V nedeľu 10. decembra o 13. hodine prezident Husák odvolal Adamcovu vládu, ktorá prežila len týždeň. Vymenoval novú "vládu národného porozumenia" na čele s premiérom Mariánom Čalfom. Zároveň Husák odstúpil z funkcie prezidenta. Medzi jeho posledné kroky patrila amnestia na skutky rozvracania republiky, poburovania a pod.



V tento deň, 10. decembra 1989, sa skončil štrajk divadiel. V Bratislave sa konal pochod občanov do susedného rakúskeho mestečka Hainburg. Na podujatí nazvanom "Ahoj Európa!" sa zúčastnilo okolo 50.000 ľudí. Celkovo cez víkend vycestovalo z ČSSR 250.000 ľudí.