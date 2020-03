Noví poslanci sa vo štvrtok budú školiť o organizácii parlamentu

Bratislava 19. marca (TASR) - Zvolení poslanci Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok školia v súvislosti s činnosťou a organizáciou parlamentu a vybavujú si základné personálne náležitosti. Od štvrtka im budú k dispozícii aj poslanecké klubovne, parkovanie a ubytovanie, ak naň majú nárok. Pre TASR to povedal riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.



Noví zákonodarcovia dostanú preukazy poslancov NR SR, pred vstupom do rokovacej sály im budú vydané hlasovacie karty. "Následne si odskúšajú hlasovacie zariadenia," priblížil Kostelník pre TASR.



Poslanci si tiež môžu vo štvrtok vyzdvihnúť notebooky s tlačiarňami, na ktoré majú nárok podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Po skončení sa volebného obdobia im podľa Kancelárie NR SR zostávajú.



"V rámci úvodného školenia sú poskytované informácie o základných činnostiach a organizácii NR SR, jej výborov a orgánov, v rámci legislatívnej, kontrolnej činnosti a taktiež pôsobnosti NR SR v záležitostiach EÚ a v zahraničnej politike," doplnil Kostelník.



Poslancov budú tiež vo štvrtok informovať o možnostiach ubytovania. Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má podľa zákona právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie NR SR "alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady".



Piatková (20. 3.) ustanovujúca schôdza NR SR, na ktorej sa poslanci ujmú mandátov, sa bude konať za prísnych bezpečnostných a preventívnych opatrení. Dôvodom opatrení je situácia s novým koronavírusom. Novozvolení poslanci si budú musieť pred vstupom do rokovacej sály počas ustanovujúcej schôdze vydezinfikovať ruky, nasadiť ochranné rukavice a rúška na tvár.



Budova parlamentu už niekoľko dní funguje v núdzovom režime. Vstupovať do nej môžu len zamestnanci kancelárie parlamentu a poslanci. Zrušené sú všetky prehliadky, obmedzené sú aj vstupy pre novinárov.