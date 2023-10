Noví poslanci si v pondelok prevezmú osvedčenia o zvolení

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zvolení poslanci Národnej rady (NR) SR si v pondelok (9. 10.) v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave prevezmú osvedčenia o zvolení. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Do parlamentu sa po sobotných (30. 9.) voľbách do NR SR dostalo celkovo šesť politických strán a hnutí a jedna koalícia. S podporou 22,94 percenta hlasov zvíťazil Smer-SD, čo mu prinieslo 42 kresiel v Národnej rade SR. Do parlamentu sa dostali aj poslanci za Progresívne Slovensko, Hlas-SD, KDH, SaS, SNS a koalíciu OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia.



Parlament sa v novom zložení zíde podľa Ústavy SR najneskôr do 30 dní. Ustanovujúcu schôdzu novej NR SR zvolá prezidentka Zuzana Čaputová. Ak by tak neurobila, noví poslanci sa zídu automaticky na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb.