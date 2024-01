Vyhlásili ďalší ročník Novinárskej ceny

Bratislava 16. januára (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 20. ročník Novinárskej ceny. Autori či redakcie môžu príspevky prihlásiť do 11 žánrových kategórií cez web súťaže do 10. marca. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 21. mája v bratislavskej Starej tržnici.



"Novinárska cena od svojho vzniku predstavuje symbolickú príležitosť na prejavy solidarity a spoločenského uznania pre novinársku obec. Verím, že sa do nej zapoja všetky seriózne médiá bez ohľadu na ich svetonázor a novinárska obec aj týmto spôsobom ukáže zomknutosť pri obrane princípov nezávislej a kvalitnej žurnalistiky," uviedol riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.



Práce bude hodnotiť takmer 50 osobností z novinárskeho, kultúrneho, vedeckého, spoločenského života aj zo zahraničia. V tomto ročníku pribudla cena za najlepší ekonomický príspevok v písanej žurnalistike aj cena za inovatívnu žurnalistiku. Po prvýkrát sa udelí tento rok tiež cena Osobnosť slovenskej žurnalistiky.



Do všetkých súťažných kategórií možno prihlásiť aj práce publikované na Slovensku v ukrajinčine, maďarčine alebo v inom cudzom jazyku. "Potrebné je priložiť preklad do slovenčiny," doplnili organizátori. Bližšie informácie k súťaži sú zverejnené na webe www.novinarskacena.sk.