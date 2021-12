Novocký: Európska prokuratúra dozoruje desiatky slovenských prípadov

Bratislava 31. decembra (TASR) – Úrad európskej prokuratúry (EPPO) dozoruje niekoľko desiatok trestných vecí, týkajúcich sa Slovenska, s odhadovanou škodou viac ako pol miliardy eur. Pre TASR to uviedol európsky prokurátor zastupujúci SR Juraj Novocký. EPPO funguje od 1. júna, vedie vyšetrovanie podvodov, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ.



"Počet vecí, spôsobená škoda aj ich komplexnosť do značnej miery prekonávajú pôvodné odhady, ktoré predchádzali začatiu našej činnosti. Aj to bolo dôvodom, pre ktorý bolo rozhodnuté o navýšení počtu tzv. európskych delegovaných prokurátorov, pôsobiacich na území SR o jedného, dodatočného prokurátora," spresnil Novocký. Pôvodne Slovensku pridelili päť miest delegovaných prokurátorov. Sídlia v Pezinku.



Najväčšiu časť trestných vecí, v ktorých Európska prokuratúra vykonáva na území SR vyšetrovanie, tvoria prípady tzv. agrodotácií. "V tejto oblasti naďalej pretrvávajú negatívne trendy z minulosti, hoci v prístupe príslušných národných orgánov, najmä Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), preukázateľne došlo k pozitívnym zmenám, osobitne v oblasti kontroly aj pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní," podotkol Novocký.



Ako dodal, veľkú časť tvoria aj prípady z oblasti poskytovania sociálnych služieb, príspevkov z Európskeho sociálneho fondu alebo tiež zabezpečovania významných IT projektov pre SR. "Početne menšiu skupinu, ale so značnou spôsobenou škodou, tvoria prípady cezhraničných podvodov s DPH alebo porušovania colných predpisov," podotkol.



Zdôraznil, že o podrobnostiach jednotlivých prípadov nie je možné informovať, aby nedošlo k ohrozeniu výsledku trestného konania. "Každej trestnej veci venujeme potrebnú pozornosť tak, aby sme čo najskôr dosiahli objasnenie veci a následné rozhodnutie. S ohľadom na skutočnosť, že svoju činnosť vykonávame len niečo viac ako šesť mesiacov a v prevažnej väčšine našich trestných vecí ide o skutkovo a právne komplexné veci, doposiaľ sme právoplatne skončili len jednu vec," spresnil s tým, že v roku 2022 má byť počet skončených vecí nepomerne väčší.



"K tomu je samozrejme nevyhnutná efektívna spolupráca na národnej úrovni, osobitne s príslušnými vyšetrovateľmi. Verím, že po realizácii pripravovanej organizačnej zmeny Národnej kriminálnej agentúry, resp. Prezídia Policajného zboru, dôjde k väčšej miere špecializácie vyšetrovateľov na tento druh ekonomickej trestnej činnosti," zdôraznil Novocký.



Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry je bojovať proti podvodom, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ. Môže vyšetrovať aj cezhraničné podvody v oblasti DPH, ak sa týkajú najmenej dvoch členských krajín EÚ a spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur a tiež colné delikty. EPPO sídli v Luxemburgu. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Novocký, v SR pôsobí aj päť tzv. delegovaných prokurátorov. Svoju funkciu vykonávajú v sídle Úradu špeciálnej prokuratúry.