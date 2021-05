Novocký: Európska prokuratúra prevezme viac ako 3000 prípadov

Bratislava 30. mája (TASR) - Úrad európskej prokuratúry (EPPO), ktorý oficiálne začína pôsobiť od 1. júna, prevezme od národných orgánov 22 zapojených krajín viac ako 3000 prípadov, v ktorých bude ďalej viesť vyšetrovanie. To za predpokladu, že v nich vyšetrovanie ešte nebolo ukončené, to napríklad znamená, že nebola podaná obžaloba na súd. TASR o tom informoval bývalý prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Juraj Novocký, ktorý bol minulý rok menovaný do funkcie európskeho prokurátora ako zástupca SR.



"V podmienkach SR by malo dôjsť k prevzatiu niekoľkých desiatok trestných vecí s uvedenými trestnými činmi najmä z ÚŠP. Ročne pritom ÚŠP vybaví zhruba 100 vecí, ktoré patria do pôsobnosti EPPO. Existuje predpoklad, že tento počet bude zachovaný aj naďalej, či sa prípadne ešte mierne zvýši," vysvetlil Novocký.



Do pôsobnosti EPPO patria trestné činy, ktoré sú určené príslušnými právnymi aktami EÚ, najmä tzv. smernicou o boji proti podvodom a ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. "Patria sem podvody súvisiace s výdavkami (dotácie, eurofondy) a príjmami európskeho rozpočtu (clo), podvody súvisiace s DPH, tzv. karuselové podvody, za podmienky, že sa týkajú minimálne dvoch členských štátov EÚ a dosahujú hranicu minimálne 10 miliónov eur. Ďalej je to pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z uvedených trestných činov, akákoľvek forma korupcie súvisiaca s týmito činmi, účasť v zločineckej skupine, ktorá sa podieľala na ich spáchaní a ďalšie trestné činy 'neoddeliteľne spojené' s vyššie uvedenými činmi," povedal.



Tieto činy bude môcť EPPO vyšetrovať len za predpokladu, že boli spáchané po 20. novembri 2017. "Je pochopiteľné, že EPPO nebude ani vykonávať kontrolu nad inými vecami, ktoré patria do právomoci národných orgánov," dodal Novocký.



EPPO oficiálne začína svoju činnosť od 1. júna tohto roku. Na Slovensku bude pôsobiť spolu päť tzv. delegovaných prokurátorov, ktorí budú priamo vykonávať vyšetrovanie alebo dohľad na vyšetrovaním vo veciach patriacich do pôsobnosti úradu.