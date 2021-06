Novocký: Rozhodnutie NS SR dokazuje, že obžaloba bola podaná dôvodne

Na snímke obžalovaný Marian K. odchádza z verejného zasadnutia na Najvyššom súde SR v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Bratislave 15. júna 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 17. júna (TASR) - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.zdôraznil Novocký.NS SR v utorok zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs.Okrem Novockého, ktorý bol vymenovaný v júli 2020 za jedného z 22 európskych prokurátorov - zástupcu SR v Úrade európskej prokuratúry (EPPO), dozoroval kauzu Kuciaka aj exprokurátor ÚŠP Vladimír Turan. Ten odišiel ku koncu roka do dôchodku.V utorok na verejnom zasadnutí na pôde NS SR zastupovali ÚŠP prokurátori Michal Šúrek a Bohdan Čeľovský. Novocký už v lete 2020 TASR uviedol, že je v súlade s praxou ÚŠP, že prípad dozorujú a pred súdom obžalobu zastupujú dvaja prokurátori, a to obzvlášť v prípadoch závažnej trestnej činnosti alebo zločineckých skupín. Zároveň zdôraznil, že všetci, čo sa podieľali na vyšetrovaní vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej, považovali potrebu zistenia a usvedčenia páchateľov za vec osobnej a profesionálnej cti.