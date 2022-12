Novoročné vysielanie RTVS bude v znamení 30. výročia SR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) oslávi 30. výročie vzniku Slovenskej republiky viacerými špeciálnymi reláciami. Jednou z nich bude aj premiérový dokument Prípad Slovenská republika. Verejnoprávna televízia avizuje i 25-dielnu hudobno-zábavnú šou Hit roka, ktorú odštartuje 5. januára. "Do vysielania prídu i ďalšie premiéry dokumentov, obľúbených relácií i zábavných programov," uviedol pre TASR PR manažér Stanislav Čačko.



Na Nový rok čakajú divákov Jednotky rozprávkové príbehy, ako Pávie pierko, O dvanástich mesiačikoch, Sedem zhavranelých bratov či muzikál Neberte nám princeznú. O 11.00 h odvysiela v priamom prenose novoročnú svätú omšu z Katedrály sv. Martina, o 13.00 h novoročný príhovor prezidentky SR a o 17.00 h v priamom prenose udeľovanie štátnych vyznamenaní. O 20.30 h uvedie v dvoch častiach za sebou dobrodružný film Jánošík.



V prvom januárovom týždni čakajú divákov Jednotky obľúbené klasiky i rozprávkové príbehy. Vo sviatočný deň 6. januára o 14.20 h odvysiela premiéru animovanej rozprávky Tvojazem, o 20.30 h premiéru filmu Naučte sa milovať o mužovi, ktorého rodina naučí bezpodmienečne milovať.



Hudobno-zábavná šou s moderátorom Jánom Žgravčákom Hit roka odštartuje 5. januára. V sobotu 7. januára čaká divákov Jednotky o 20.30 h galaprogram 30 rokov Slovenskej republiky.



Dvojka odvysiela na Nový rok v priamom prenose o 11.15 h tradičný novoročný koncert Viedenských filharmonikov. Po 17.30 h to bude nový dokument 30 rokov na Hlavnej ulici v Košiciach, ktorý prinesie pohľad na 30 rokov Slovenskej republiky z metropoly východného Slovenska, a tiež v premiére dokument 30 rokov na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Premiéru dokumentárneho filmu k výročiu vzniku SR Prípad Slovenská republika odvysiela o 20.35 h.



Štátny sviatok si 1. januára pripomenú na spravodajskom okruhu :24 aj strihovými dokumentmi 30 rokov samostatnej SR v regiónoch (14.15 h), "30" (13.30 h) a diskusným programom 30. výročie vzniku SR (14.55 h).



Na Nový rok o 20.30 h odvysiela :Šport premiérový dokument Roky hľadania, ktorý pripomenie najvýznamnejšie úspechy slovenského športu na vrcholných svetových súťažiach, ale zmapuje aj zložitosť hľadania systémových krokov zabezpečenia a rozvíjania športu na Slovensku.



Jubileum SR pripomenú vo vysielaní na prelome rokov všetky rozhlasové programové služby. Rádio Slovensko priblíži atmosféru osláv pred 30 rokmi, v publicistických príspevkoch zhodnotí tri desaťročia existencie štátu, odvysiela aj špeciál Z prvej ruky. Súčasťou programu bude predpoludňajší prenos rímskokatolíckej bohoslužby, a to aj v Rádiu Regina.