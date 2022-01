Novoročnú svätú omšu na Chopku odslúži kaplán HZS J. Dubecký

Demänovská Dolina 1. januára (TASR) - Novoročnú svätú omšu na vrchole Chopku bude v sobotu napoludnie celebrovať kaplán Horskej záchrannej služby (HZS) Ján Dubecký. Odslúži ju za záchranárov, zamestnancov a návštevníkov lyžiarskeho strediska Jasná i obyvateľov Demänovskej Doliny.



"Úmysel svätej omše je prosba o Božie požehnanie a ochranu pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú alebo tam sú," povedal Dubecký.



Omšu bude celebrovať na oltári zo snehu. "Vytvoríme ho s chlapcami z HZS. Nebude to ornamentný oltár, ako sme zvyknutí v ľadových domoch na Hrebienku. Ale iba klasický obetný stôl. Je to symbolika, že Kristus prichádza do nášho všedného prostredia, do toho bežného s čím žijeme," podotkol kaplán horských záchranárov.



Nápad podľa neho vznikol so zámerom zahrnúť Nízke Tatry do aktivity sväté omše na horách. "Väčšinou sú to sväté omše na pietnych miestach – symbolických cintorínoch alebo na niektorých chatách vo Vysokých Tatrách. A v Nízkych Tatrách zatiaľ ešte taká aktivita nebola. Tak som ju chcel rozšíriť. S tým, že začíname nový rok. Čiže, tiež taká prosba o požehnanie do tohto nového roku," vysvetlil Dubecký.



Svätá omša pri Rotunde na vrcholovej stanici lanoviek na Chopku bude najvyššie slávenou novoročnou bohoslužbou na Slovensku. Účastníkom stačí odopnúť lyže a dodržiavať pravidlá režimu OP. "Bude to pre všetkých prítomných vzácna príležitosť osláviť na unikátnom mieste duchovným spôsobom príchod roku 2022 a pomodliť sa," dodala starostka obce Demänovská Dolina Ľubomíra Klepáčová.