< sekcia Slovensko
Novou členkou štátnej volebnej komisie je Ľ. Kuchárová
Po zložení sľubu si nová členka komisie prevzala osvedčenie o členstve v štátnej komisii.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Novou členkou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je od piatka Ľudmila Kuchárová. V komisii nahradila Igora Dušenku, ktorý sa členstva vzdal v súvislosti s jeho nástupom na uvoľnený mandát poslanca Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Kuchárová zložila zákonom predpísaný sľub do rúk podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD), povereného výkonom právomocí predsedu parlamentu počas zahraničnej pracovnej cesty predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Po zložení sľubu si nová členka komisie prevzala osvedčenie o členstve v štátnej komisii.
Kuchárová zložila zákonom predpísaný sľub do rúk podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD), povereného výkonom právomocí predsedu parlamentu počas zahraničnej pracovnej cesty predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Po zložení sľubu si nová členka komisie prevzala osvedčenie o členstve v štátnej komisii.