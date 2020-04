Novou generálnou riaditeľkou inšpektorátu práce bude Hedviga Machayová

Bratislava 29. apríla (TASR) - Novou generálnou riaditeľkou Národného inšpektorátu práce (NIP) bude Hedviga Machayová. Do tejto funkcie ju od 1. mája tohto roka vymenoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na poste vystrieda doterajšieho riaditeľa Karola Habinu, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie bývalého ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) ešte vo februári tohto roka.



"Som presvedčený, že pani Machayová ako expertka na oblasť bezpečnosti pri práci a s tým súvisiace pracovné právo bude prínosom a posilou tímu NIP. Zároveň sa chcem poďakovať pánovi Habinovi za jeho doterajšie pozitívne výsledky a želám mu všetko dobré pri plnení budúcich pracovných výziev," uviedol v stanovisku pre médiá Krajniak.



Novovymenovaná generálna riaditeľka je zástancom zachovania kontinuity, preto verí, že pod jej vedením bude môcť úrad pokračovať v začatých dobrých projektoch a je pripravená prijať aj ďalšie výzvy pre podporu zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov. "Dôveru, ktorú do mojich rúk minister práce vkladá v tomto obzvlášť mimoriadnom krízovom období, považujem za nesmierne vzácnu. Moje dlhoročné skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia práve v oblasti kontroly dodržiavania noriem bezpečnosti pri práci chcem pretaviť do konštruktívnych návrhov riešení pre zamestnávateľov a ochrany adekvátnych pracovných podmienok zamestnancov," povedala Machayová.



Habina uviedol, že rozhodnutie, prijať nové pracovné výzvy, v sebe živil už dlhšiu dobu. "Počas môjho pôsobenia v čele inšpekcie práce sme sa spolu s kolegami zo sústavy inšpekcie práce usilovali predovšetkým o presadzovanie legislatívnych zmien so základnou myšlienkou zosúladenia doterajších predpisov s potrebami aplikačnej praxe, čo sa týka zníženia administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň ochrany práv a života zamestnancov, ale aj o ďalšie znižovanie pracovnej úrazovosti a zvyšovanie úrovne kultúry bezpečnosti a zamestnávania na Slovensku," zhodnotil Habina.



NIP odštartoval viacero osvetových projektov vrátane najväčšej prevenčnej aktivity v histórii sústavy inšpekcie práce vôbec. Ide o dvojročnú kampaň s názvom "Pracuj legálne - Pracuj bezpečne", ktorú vedenie inšpektorátu predstavilo verejnosti v januári 2020. V rámci kampane už vzniklo niekoľko publikácií a dokonca aj prvé tematické video zamerané na prevenciu nelegálneho zamestnávania. Inšpekcia práce pripravila aj viacero vzdelávacích podujatí, realizácia ktorých musela byť z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie odložená na neskorší dátum. Jednou z nich je aj konferencia "Kultúra zamestnávania" či program "Zodpovedný zamestnávateľ".