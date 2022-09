Novou mestskou kontrolórkou Bratislavy bude J. Bezáková

Bratislava 29. septembra (TASR) – Novou mestskou kontrolórkou Bratislavy bude Jana Bezáková. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Spomedzi štyroch kandidátov ju vo verejnej dvojkolovej voľbe zvolili na šesťročné funkčné obdobie. Nastúpiť do funkcie by mala najneskôr 1. januára 2023. Mesačne bude poberať plat vo výške 3367 eur.



"Beriem hodenú rukavicu. Verím, že s mojou odbornosťou a prístupom k práci budeme pristupovať k riešeniu vecí v prospech hlavného mesta," povedala Bezáková po zvolení do funkcie. Deklaruje, že k práci pristupuje nestranne, objektíve a bez zaujatosti. Dôraz kladie na kontrolu nedostatkov listín a dokumentov, upozorňovanie na riziká, ktoré môžu nastať, rovnako tak navrhovanie efektívnych riešení. S funkciou kontrolórky skúsenosti má.



Samotnej voľbe predchádzala viac ako dvojhodinová rozprava. Poslanci sa nevedeli zhodnúť v tom, či má byť voľba tajná (ako bola schválená uznesením júnového zastupiteľstva) alebo verejná a menovitá (ako odporučila výberová komisia) a ktorý zo spôsobov je transparentný. Odzneli tiež návrhy, že pre väzby na niektorých poslancov by sa mal výber mestského kontrolóra zopakovať. Niektorým sa nepozdávalo to, že personálne otázky sa riešia procedurálnym návrhom.



Bezáková nastúpi na uvoľnený post mestského kontrolóra po Mariánovi Miškanovi, ktorý vo funkcii skončil na vlastnú žiadosť k 30. júnu. Vo funkcii bol od mája 2019. Pred ním zastával post bratislavského mestského kontrolóra Peter Šinály, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2009.