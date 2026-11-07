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Novou predsedníčkou Živeny je Radka Semancová
Živena, spolok slovenských žien je najstarším celonárodným spolkom slovenských žien.
Autor TASR
Zvolen 7. novembra (TASR) - Živena, spolok slovenských žien má novú predsedníčku Radku Semancovú. Spomedzi dvoch kandidátok ju v sobotu vo Zvolene zvolilo valné zhromaždenie. Doterajšia predsedníčka Alena Heribanová sa stala čestnou predsedníčkou Živeny. TASR o tom informovalo Ústredie Živeny, spolku slovenských žien.
Semancová je súčasná predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava a doteraz pôsobila ako tajomníčka Aleny Heribanovej. Chod spolku podľa ústredia Živeny tak pozná zvnútra a plánuje plynule nadviazať na rozbehnuté aktivity.
„Dom Živeny v Martine je národná kultúrna pamiatka a kus histórie slovenských žien. Naším hlavným cieľom je obnoviť ho, aby bol opäť dôstojným domovom Živeny. Chceli by sme, aby v ňom vzniklo komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ženám, a aby priestor dostali aj komerčné a nekomerčné prevádzky spojené so vzdelávaním,“ uviedla Semancová s tým, že tak nadviaže na prácu svojich predchodkýň.
Živena, spolok slovenských žien je najstarším celonárodným spolkom slovenských žien. Vznikla 4. augusta 1869 v Turčianskom Svätom Martine. Po 40-ročnej prestávke obnovila činnosť v roku 1990.
Semancová je súčasná predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava a doteraz pôsobila ako tajomníčka Aleny Heribanovej. Chod spolku podľa ústredia Živeny tak pozná zvnútra a plánuje plynule nadviazať na rozbehnuté aktivity.
„Dom Živeny v Martine je národná kultúrna pamiatka a kus histórie slovenských žien. Naším hlavným cieľom je obnoviť ho, aby bol opäť dôstojným domovom Živeny. Chceli by sme, aby v ňom vzniklo komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ženám, a aby priestor dostali aj komerčné a nekomerčné prevádzky spojené so vzdelávaním,“ uviedla Semancová s tým, že tak nadviaže na prácu svojich predchodkýň.
Živena, spolok slovenských žien je najstarším celonárodným spolkom slovenských žien. Vznikla 4. augusta 1869 v Turčianskom Svätom Martine. Po 40-ročnej prestávke obnovila činnosť v roku 1990.