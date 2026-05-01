< sekcia Slovensko
Novou riaditeľkou Divadelného ústavu sa stala Dária Fojtíková Fehérová
Dária Fojtíková Fehérová doteraz v DÚ zastávala pozíciu zástupcu riaditeľa.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Divadelný ústav (DÚ) povedie v najbližšom období Dária Fojtíková Fehérová. Do funkcie štatutárneho orgánu a riaditeľa DÚ ju v piatok vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková s tým, že dočasné vymenovanie trvá najdlhšie šesť mesiacov. Doterajšia riaditeľka Alžbeta Vakulová sa funkcie vzdala na vlastnú žiadosť.
Dária Fojtíková Fehérová doteraz v DÚ zastávala pozíciu zástupcu riaditeľa. Je divadelnou kritičkou a výskumníčkou, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu. Zároveň sa dlhodobo venuje divadelnej kritike, výskumu súčasnej slovenskej tvorby a dejinám slovenskej réžie. Od roku 2022 vedie Centrum výskumu divadla v Divadelnom ústave a od roku 2025 je riaditeľkou festivalu Nová dráma/New Drama. Je podpredsedníčkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) a členkou jej celosvetového výboru.
Dária Fojtíková Fehérová doteraz v DÚ zastávala pozíciu zástupcu riaditeľa. Je divadelnou kritičkou a výskumníčkou, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu. Zároveň sa dlhodobo venuje divadelnej kritike, výskumu súčasnej slovenskej tvorby a dejinám slovenskej réžie. Od roku 2022 vedie Centrum výskumu divadla v Divadelnom ústave a od roku 2025 je riaditeľkou festivalu Nová dráma/New Drama. Je podpredsedníčkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) a členkou jej celosvetového výboru.