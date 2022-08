Novou riaditeľkou Media RTVS sa stala Miriam Kittler

Bratislava 5. augusta (TASR) - Novou riaditeľkou Media RTVS, dcérskej spoločnosti RTVS, sa od piatka stala Miriam Kittler. Na pozícii obchodnej riaditeľky vystriedala doterajšieho riaditeľa Igora Slaninu. TASR o tom informoval Stanislav Čačko zo sekcie komunikácie RTVS.



Kittler začínala svoju profesijnú kariéru v Rádiu Twist. Neskôr založila vlastnú spoločnosť Rádio Makler, pracovala aj v Slovenskom rozhlase a následne pôsobila deväť rokov vo Fun rádiu, odkiaľ jej profesijná cesta smerovala do vlastnej spoločnosti.



Do novej funkcie nastupuje niekoľko dní po príchode nového generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. "S Ľubošom Machajom sa poznáme desiatky rokov. Robili sme spolu v Rádiu Twist či v Slovenskom rozhlase a míňali sme sa aj v rámci iných projektov. Vieme sa dopĺňať, dolaďovať vzájomné nápady a, čo je pre mňa veľmi podstatné, je medzi nami absolútna dôvera," uviedla Kittler.



Jej predchodcom bol Igor Slanina, ktorý pôsobil na pozícii riaditeľa Media RTVS od septembra 2017. "Pod mojim vedením sa nám so špičkovým tímom šikovných ľudí a kvalitných odborníkov, ktorí v Media RTVS pracujú, kontinuálne darilo mať vysoké percento vypredanosti reklamného priestoru RTVS," skonštatoval Slanina.



Zmeny v RTVS nastali aj vo vedení televíznej programovej služby Jednotka. Novým intendantom Jednotky sa stal Vladimír Burianek, ktorý na tejto pozícii nahradil od stredy (3. 8.) Vincenta Štofaníka. Ten bol vymenovaný do pozície riaditeľa sekcie programových služieb STV.