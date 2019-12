Novou šéfkou vyšetrovacieho tímu Gorila má byť M. Babacsová

Bratislava 10. decembra (TASR) - Novou šéfkou vyšetrovacieho tímu Gorila má byť Martina Babacsová. Informovala o tom televízia Joj. Prezídium Policajného zboru (PZ) TASR potvrdilo, že tím bude viesť žena. Konkrétne meno nechcelo konkretizovať.



"Novým šéfom tímu je žena, počet členov sa zvýšil, no mená a počty nebudeme konkretizovať," uviedol hovorca prezídia Michal Slivka. Tím podľa neho pozostáva z vedúceho, zástupcu, analytika, skupiny vyšetrovateľov a operatívcov.



Donedávna viedol tím Gorila bývalý vyšetrovateľ Lukáš Kyselica, ktorý odišiel do civilu. Na čele tímu bol od 1. decembra 2016. Vo funkcii nahradil dovtedajšieho šéfa tímu Mareka Gajdoša, ktorý odišiel rovnako na vlastnú žiadosť do civilu. Tím vznikol 9. januára 2012.