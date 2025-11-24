< sekcia Slovensko
Novou slovenskou veľvyslankyňou v Čiernej Hore je Eva Ponomarenková
Medzi hlavné priority Zastupiteľského úradu SR v Podgorici patrí zároveň rozvoj aktivít ekonomickej diplomacie a vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol 43 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Novou mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou SR v Čiernej Hore je Eva Ponomarenková, ktorá už Slovensko zastupovala ako veľvyslankyňa v Austrálii a Slovinsku. Pred odchodom do Čiernej Hory viedla na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) je záujmom Slovenskej republiky, aby Čierna Hora bola naďalej vnútorne stabilnou a reformujúcou sa krajinou, v ktorej sa uplatňujú hodnoty, princípy a štandardy Európskej únie. „Slovenská republika plne podporuje vstup Čiernej Hory do EÚ a súčasne ďalších štátov západného Balkánu. Aktívne iniciujeme zdynamizovanie tohto procesu, ktorý je mimoriadne dôležitý pre bezpečnosť a stabilitu celého regiónu,“ dodal šéf rezortu zahraničných vecí.
Medzi hlavné priority Zastupiteľského úradu SR v Podgorici patrí zároveň rozvoj aktivít ekonomickej diplomacie a vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol 43 miliónov eur. „Dôraz kladieme na presadzovanie slovenských ekonomických záujmov primárne prostredníctvom zintenzívnenia hospodárskej a investičnej spolupráce a hľadania nových možností na realizáciu perspektívnych podnikateľských zámerov,“ uviedla veľvyslankyňa. Záujmom Slovenskej republiky je podľa jej slov aj obnovenie sezónneho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Podgoricou.
Špecifickým nástrojom na posilnenie vzájomných vzťahov je rovnako rozvojová spolupráca, ktorú SR dlhodobo poskytuje Čiernej Hore. Cieľom naďalej ostáva zapájanie podnikateľského sektora a podpora projektov udržateľného rozvoja prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú mikrogranty, finančné príspevky či takzvané twinningové projekty.
Slovenské veľvyslanectvo v Podgorici sa zameriava aj na prezentáciu SR nielen ako atraktívnej investičnej, ale súčasne turistickej destinácie. „V tejto súvislosti aktívne komunikujeme a rozvíjame spoluprácu s našou krajanskou komunitou v Čiernej Hore, ktorá nám môže výrazne pomôcť pri budovaní povedomia o Slovensku,“ priblížila Ponomarenková s tým, že dôležitou prioritou veľvyslanectva ostáva aj poskytovanie efektívnych konzulárnych služieb a starostlivosť o slovenských občanov v regióne.
Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) je záujmom Slovenskej republiky, aby Čierna Hora bola naďalej vnútorne stabilnou a reformujúcou sa krajinou, v ktorej sa uplatňujú hodnoty, princípy a štandardy Európskej únie. „Slovenská republika plne podporuje vstup Čiernej Hory do EÚ a súčasne ďalších štátov západného Balkánu. Aktívne iniciujeme zdynamizovanie tohto procesu, ktorý je mimoriadne dôležitý pre bezpečnosť a stabilitu celého regiónu,“ dodal šéf rezortu zahraničných vecí.
Medzi hlavné priority Zastupiteľského úradu SR v Podgorici patrí zároveň rozvoj aktivít ekonomickej diplomacie a vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol 43 miliónov eur. „Dôraz kladieme na presadzovanie slovenských ekonomických záujmov primárne prostredníctvom zintenzívnenia hospodárskej a investičnej spolupráce a hľadania nových možností na realizáciu perspektívnych podnikateľských zámerov,“ uviedla veľvyslankyňa. Záujmom Slovenskej republiky je podľa jej slov aj obnovenie sezónneho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Podgoricou.
Špecifickým nástrojom na posilnenie vzájomných vzťahov je rovnako rozvojová spolupráca, ktorú SR dlhodobo poskytuje Čiernej Hore. Cieľom naďalej ostáva zapájanie podnikateľského sektora a podpora projektov udržateľného rozvoja prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú mikrogranty, finančné príspevky či takzvané twinningové projekty.
Slovenské veľvyslanectvo v Podgorici sa zameriava aj na prezentáciu SR nielen ako atraktívnej investičnej, ale súčasne turistickej destinácie. „V tejto súvislosti aktívne komunikujeme a rozvíjame spoluprácu s našou krajanskou komunitou v Čiernej Hore, ktorá nám môže výrazne pomôcť pri budovaní povedomia o Slovensku,“ priblížila Ponomarenková s tým, že dôležitou prioritou veľvyslanectva ostáva aj poskytovanie efektívnych konzulárnych služieb a starostlivosť o slovenských občanov v regióne.