Novou stálou predstaviteľkou SR pri OECD sa stala Bronislava Chmelová
Autor TASR
Bratislava/Paríž 10. decembra (TASR) - Novou stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži sa stala Bronislava Chmelová. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Chmelová je kariérnou diplomatkou s viac než 20-ročnými skúsenosťami v oblasti tvorby a implementácie stratégií na podporu rozvoja podnikateľského prostredia a ekonomickej diplomacie, a pôsobila okrem rezortu diplomacie tiež na Ministerstve hospodárstva SR. Obchodno-ekonomické záujmy Slovenska a rozvoj hospodárskych vzťahov presadzovala v pozícii ekonomickej diplomatky na zastupiteľských úradoch SR v Írsku a Rakúsku. Naposledy riadila na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odbor koordinácie ekonomickej diplomacie.
„OECD je pre Slovensko dôležitým partnerom pri budovaní konkurencieschopnej ekonomiky, implementácii reforiem, hospodárskom rozvoji či posilňovaní jeho postavenia na medzinárodnej scéne. Slovenská republika je preto aj v Paríži v rámci tejto organizácie zastúpená profesionálne a s jasnými prioritami, ktoré reagujú na aktuálne výzvy – od ekonomickej transformácie až po digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie,“ uviedol v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Slovensko bude prostredníctvom Stálej misie SR pri OECD pod vedením Bronislavy Chmelovej využívať platformu na zdieľanie osvedčených postupov a riešenie globálnych výziev, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. „Medzi priority bude patriť posilňovanie ekonomickej modernizácie a konkurencieschopnosti, rozvoj sektorových politík od obchodu, vzdelávania, inovácií až po životné prostredie, digitalizáciu a zodpovedné využívanie umelej inteligencie,“ informovala nová stála predstaviteľka SR a doplnila, že dôraz bude klásť na zdieľanie aplikovateľných výsledkov práce OECD, ako aj na zapájanie malých a stredných podnikov, akademickej obce a regiónov do prierezových projektov tejto organizácie.
Podľa slov Chmelovej je dôležitý aj rozvojový segment práce OECD, ktorý zahŕňa aktivity posilňujúce efektívnosť rozvojovej pomoci. OECD nedávno zverejnila Hodnotiacu správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky, ktorou ocenila spôsob jej riadenia, odbornosť a spoľahlivosť s jasným legislatívnym a politickým rámcom.
OECD združuje 38 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta a jej činnosť prebieha vo viac ako 200 špecializovaných výboroch, pracovných skupinách a expertných tímoch. Slovenská republika sa stala jej členom 14. decembra 2000.
