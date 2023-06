Novou veľvyslankyňou SR v Prahe bude Ingrid Brocková

Praha 14. júna (TASR) - Novou slovenskou veľvyslankyňou v Prahe bude terajšia štátna tajomníčka na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková. Funkciu by mala zastávať od jesene. Potvrdila to v stredu pražskej spravodajkyni TASR. Najvyšší post na slovenskej ambasáde v Prahe je od septembra minulého roka neobsadený.



"Dá sa to potvrdiť, je to už odtajnené, takže áno," potvrdila svoje budúce pôsobisko s tým, že už dostala agremán, teda súhlas zo strany ČR. Dodala, že momentálne k tomu prebiehajú formálne úkony. "Keď ubehne ten proces, tak niekedy na jeseň," spresnila Brocková.



Na túto pozíciu ju nominoval bývalý šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer, ktorý bol predtým tiež veľvyslancom v Prahe. Na začiatku apríla uviedol, že mu vláda schválila štyri veľvyslanecké nominácie vrátane tej v ČR. "Všetci kandidáti sú len striktne z kariérnej služby – dlhoroční, skúsení, veľmi kvalifikovaní ľudia," povedal vtedy Káčer v relácii Hlboká online.



Post slovenského veľvyslanca v Prahe nie je obsadený od vlaňajšieho septembra, keď tam vo funkcii skončil Káčer, aby nastúpil na post ministra zahraničných vecí ako nominant strany SaS namiesto Ivana Korčoka.



Vo funkcii štátnej tajomníčky rezortu diplomacie začala Brocková pôsobiť v apríli 2020, kam ju navrhol vtedajší minister Ivan Korčok. Venovala sa ekonomickej diplomacii, rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci či vzťahom s medzinárodnými organizáciami.



Na ministerstve zahraničných vecí začala pracovať v roku 1993. V rokoch 2001 – 2008 bola predstaviteľkou Svetovej banky v SR, odkiaľ sa následne vrátila na rezort zahraničných vecí. Pôsobila na viacerých riadiacich postoch na ministerstve a zastupovala záujmy SR na poste mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Študovala na Slovenskej technickej univerzite, kde získala aj doktorát. Absolvovala tiež postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty a titul Master v medzinárodnej verejnej politike získala aj na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo Washingtone.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)