Novozvolená poslankyňa ĽSNS D. Mikovčáková ponúkla svoj mandát

Bratislava 3. marca (TASR) – Novozvolená poslankyňa do Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Danica Mikovčáková ponúkla v utorok po škandále vedeniu strany svoj mandát. Reagovala tak na medializované fotografie a inzerát z minulosti, kde s manželom hľadali páry na bisexuálny vzťah.



"Predmetný inzerát spolu s našimi súkromnými fotografiami pochádza z roku 2007 a je teda 13 rokov starý. Tento internetový profil nie je dlhé roky aktuálny a nestotožňuje sa so životom, ktorým žijeme dnes," uvádza sa vo vyjadrení manželov, ktorí v tejto súvislosti podávajú trestné oznámenie.



Okrem Mikovčákovej, ktorá ponúka svoj poslanecký mandát, sa jej manžel Ján Mikovčák ešte v pondelok (2. 3.) vzdal funkcie krajského predsedu, ako aj členstva v ĽSNS.



V sobotných (29. 2.) voľbách do NR SR skončilo ĽSNS so ziskom 7,97 percenta hlasov na štvrtom mieste. V parlamente mu patrí 17 kresiel.