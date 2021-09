Nový asteroid pomenovali po kňazovi Antonovi Srholcovi

Dráha asteroidu Srholec a poloha objektu a planét v deň objavu, 24. marca 2011. Foto: Archív Petra Vereša, Centrum pre malé planétky, Boston

Bratislava 23. septembra (TASR) – Slovenský katolícky kňaz a salezián Anton Srholec má svoje miesto aj medzi planétkami. Medzinárodná Astronomická Únia (IAU) po ňom v pondelok (20. 9.) pomenovala asteroid s číslom (544541) a dočasným označením 2014 WP73. TASR o tom informoval astronóm Peter Vereš z Centra pre malé planétky na pôde Harvardského a Smithsonovho centra pre astrofyziku v Bostone.Asteroid objavil slovenský amatérsky astronóm Štefan Kürti z Nových Zámkov spolu so svojimi kolegami Krisztiánom Sárneczkým a Zoltánom Kulim 24. marca 2011 v maďarskom observatóriu Univerzity v Segedíne v Piszkéstető.povedal pre TASR Kürti.Asteroid Srholec obieha okolo Slnka v takzvanom hlavnom páse asteroidov medzi dráhami Marsu a Jupitera. Teleso obehne Slnko raz za 5,18 roka a jeho priemer predstavuje približne dva kilometre.Pomenovanie, ktoré navrhol Kürti, schválila pracovná skupina nomenklatúry malých telies IAU a vydala v bulletine spolu s ďalšími 36 názvami. Srholec sa tak pridal ku 22.763 pomenovaným asteroidom z celkového počtu viac ako 1,15 milióna dodnes objavených malých telies Slnečnej sústavy. Viac než 100 asteroidov nesie názvy súvisiace so Slovenskom. V Slnečnej sústave okolo Slnka obiehajú okrem iných asteroidy Slovakia, Tatry, Modra, Štúr, Kriváň, Kukučín, Satinský, Murgaš, Rúfus, Dobšinský, Podjavorinská a ďalšie.Procedúra pozorovania a pomenovania asteroidu je pomerne dlhá. Na to, aby asteroid dostal predbežné označenie ako novoobjavené teleso, sú potrebné aspoň dve pozorovania.vysvetlil Kürti.S kolegami pozorovali nový asteroid ako prví počas jednej noci, po štyroch dňoch ho zaznamenali aj iné observatóriá. Ďalšie pozorovania potom nasledovali až v roku 2014 - preto sa tento rok ocitol aj v predbežnom názve asteroidu.Je bežné, že to isté teleso pozoruje viac astronómov alebo tímov.doplnil Kürti, ktorý má na svojom konte už viac než 300 pozorovaní asteroidov s priradeným predbežným číslom. Z toho približne desať asteroidov mu už oficiálne potvrdili aj s právom na ich pomenovanie.