Bratislava 29. septembra (TASR) - Nový dizajn občianskych preukazov je v procese schvaľovania. Ministerstvo vnútra (MV) SR ich plánuje vydávať od budúceho roka. Pre TASR to uviedol hovorca MV SR Matej Neumann.



"S plošnou výmenou sa neráta, v platnosti zostanú teda aj dovtedy vydávané doklady, a to až do času exspirácie," vyhlásil Neumann. Vylepšené podľa neho budú aj bezpečnostné prvky. Funkcionalita čipu zostane zachovaná.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nedávno predstavil nový dizajn cestovných pasov. Jeho súčasťou je vyobrazenie slovenských miest či kultúrnych pamiatok. Na nových pasoch rezort vnútra posilnil aj bezpečnostné prvky.