Nový dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany stanovuje ciele do roku 2035

Bratislava 21. februára (TASR) - Dobudovanie jednotiek ťažkej mechanizovanej brigády, reorganizácia Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR v súlade s potrebami pre novozavedenú techniku, vytvorenie jednotky kybernetických operácií či dobudovanie Spoločného operačného veliteľstva sú niektoré z cieľov, ktoré obsahuje Dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035. Ministerstvo obrany (MO) SR materiál predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Odsúhlasiť by ho mala vláda aj parlament.



Ako vysvetlil v úvode minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), rok 2024 ako prvý míľnik predstavuje koniec volebného obdobia a rok, od ktorého by mala SR pravidelne vyčleňovať dve percentá z HDP na obranu. "Do tohto roku sa naše úsilie zameria na spustenie významných projektov rozvoja ozbrojených síl. Vláde SR sme predložili návrh postupu pri obstaraní 152 pásových obrnených vozidiel a 76 kolesových obrnených vozidiel 8x8," zhrnul. Investovať sa má aj do infraštruktúry leteckých základní v súvislosti s prípravou na nové stíhacie lietadlá F-16.



Druhým míľnikom je rok 2026. Od konca tohto roku má SR disponovať spôsobilosťami ťažkej mechanizovanej brigády. "Splnenie tohto prioritného záväzku si bude vyžadovať nielen nákup modernej techniky, ale aj zvyšovanie počtov profesionálnych vojakov OS SR," poznamenal minister.



Ďalším míľnikom je rok 2035. "Je pravdepodobné, že do tohto roku sa zmení charakter hrozieb, východiská dlhodobého plánu a následne bude aj plán samotný revidovaný. To je však prirodzenou súčasťou akéhokoľvek dlhodobého strategického plánovania," skonštatoval Naď. Ako dodal, proces modernizácie, budovania spôsobilostí ozbrojených síl, skvalitňovania personálu a zefektívňovanie procesov v celom rezorte obrany si vyžadujú pomenovanie koncového stavu už v dnešných dňoch.



Ministerstvo v materiáli zdôrazňuje, že jedným z hlavných predpokladov zabezpečenia obrany štátu je dlhodobé a predvídateľné vyčleňovanie dostatočných finančných zdrojov a ich efektívne a transparentné využitie. Rezort odhaduje na základe aktuálnych prognóz vývoja HDP na roky 2022 až 2035 finančné zdroje spolu vo výške približne 37,2 miliardy eur. Zohľadňuje pritom ambíciu SR dosiahnuť úroveň dve percentá HDP na obranu štátu v roku 2024 a ďalej ich udržiavať aspoň na tejto úrovni.



Na dlhodobý plán nadviažu strednodobé riadiace a plánovacie dokumenty, ktoré rozpracúvajú dlhodobé ciele a postupy do strednodobej fázy obranného plánovania v súlade s reálnym zdrojovým a časovým rámcom. Aktualizovaný má byť v prípade významného poklesu výdavkov na obranu, schválenia novej Obrannej stratégie SR, Vojenskej stratégie SR, nových modelov OS SR alebo každé štyri roky.