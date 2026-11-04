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Nový európsky portál o ochrane súkromia detí je aj v slovenčine
Materiály možno vyhľadávať podľa tém, ako sú sociálne siete, smartfóny a aplikácie, kyberšikanovanie či inteligentné hračky.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) spustil v stredu vzdelávací portál Privacy for Kids (Súkromie pre deti), ktorý ponúka materiály o ochrane súkromia na internete. Určené sú deťom, rodičom aj učiteľom. Rozhranie portálu je dostupné aj v slovenčine. TASR o tom informoval Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR.
Portál zhromažďuje vzdelávacie materiály od dozorných orgánov z 30 európskych krajín. Deťom ponúka hry, kvízy a videá, rodičom a učiteľom zase podklady na rozhovory o ochrane súkromia. Obsah je rozdelený do troch vekových kategórií, a to od troch do desiatich rokov, od 11 do 15 rokov a od 16 rokov.
Materiály možno vyhľadávať podľa tém, ako sú sociálne siete, smartfóny a aplikácie, kyberšikanovanie či inteligentné hračky. Dostupné sú v jazykoch, v ktorých ich pripravili jednotlivé dozorné orgány.
„Vítame, že európske dozorné orgány spojili svoje skúsenosti na jednom mieste a že slovenské rodiny a školy majú k týmto materiálom jednoduchší prístup,“ uviedla predsedníčka ÚOOÚ SR Zuzana Valková.
Portál zhromažďuje vzdelávacie materiály od dozorných orgánov z 30 európskych krajín. Deťom ponúka hry, kvízy a videá, rodičom a učiteľom zase podklady na rozhovory o ochrane súkromia. Obsah je rozdelený do troch vekových kategórií, a to od troch do desiatich rokov, od 11 do 15 rokov a od 16 rokov.
Materiály možno vyhľadávať podľa tém, ako sú sociálne siete, smartfóny a aplikácie, kyberšikanovanie či inteligentné hračky. Dostupné sú v jazykoch, v ktorých ich pripravili jednotlivé dozorné orgány.
„Vítame, že európske dozorné orgány spojili svoje skúsenosti na jednom mieste a že slovenské rodiny a školy majú k týmto materiálom jednoduchší prístup,“ uviedla predsedníčka ÚOOÚ SR Zuzana Valková.