Nový film M.Fornay Mimi (cesta hrdinky) bude mať premiéru na Berlinale

Bratislava 19. januára (TASR) - Nový dobrodružný rodinný film Miry Fornay Mimi (cesta hrdinky) bude mať svetovú premiéru vo februári na festivale Berlinale v sekcii Generation Kplus.



Film rozpráva príbeh sedemročnej Romy (Rozmarína Willems), ktorá hľadá svoju stratenú andulku Mimi. Jej odhodlanie nájsť Mimi vedie Romy cez prastarý dunajský les, kde stretáva postavy s ich vlastnými príbehmi. "Síce stratila milovanú Mimi, no nájde oveľa viac – dobrodružstvo, nových priateľov a utuží si aj vzťah s kamarátom Cypkom (Cyprián Šulej)," uviedla pre TASR Fornay.



Film natáčali v lesoch pri Bratislave. Za podmanivou kamerou stojí debutujúca Simona Weisslechner. "Nie, nejde o dokument," vysvetľuje režisérka a scenáristka Mira Fornay, ktorá má na svojom konte celovečerné snímky Líštičky (2009), Môj pes Killer (2013) a Žaby bez jazyka (2020). Autorka podčiarkuje, že jej novinka Mimi je hraný film. "No písala som ho priamo na Romy a Cypka. Hrajú obaja krásne, ako aj ostatní herci," dodala.



Vedúca výroby Zuzana Czaková označila Fornayovej nový počin za skutočne "zelený film". "Minimálny štáb, žiadne agregáty, žiadna kamerová a osvetľovacia technika, obhliadky na bicykloch aj väčšina natáčania. Naozajstný zelený film."



Snímka Mimi je podľa slov režisérky a producentky venovaná deťom, stromom a rieke, ktoré Mira Fornay označila za svätú trojicu ľudského spoločenstva. "Podarilo sa nám stať na dva mesiace súčasťou lesa a dokonca sme sa aj skamošili s dunajskými komármi," uzavrela.



Film vznikal v koprodukcii RTVS. Do slovenských kín nastúpi hneď po svetovej premiére na 73. ročníku Berlinale v distribúcii spoločnosti Filmtopia.