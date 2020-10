Centrum sociálnych služieb Bôrik hlási ďalších nakazených zamestnancov

Nitrianske Pravno 8. októbra (TASR) - Testy potvrdili nový koronavírus u ďalších ôsmich zamestnancov Centra sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne. Časť zariadenia, ako i časť personálu, je v karanténe, zdravotnú starostlivosť o klientov má centrum zabezpečenú.



"V okrese Prievidza sme podľa štatistických údajov potvrdili vo štvrtok 15 pozitívnych osôb na nový koronavírus. Väčšinou ide o dohľadané kontakty, väčšie ohnisko máme zaznamenané v zariadení sociálnych služieb na Bôriku, kde je pozitívnych ďalších osem zamestnancov," potvrdila regionálna hygienička Zuzana Tornócziová. Upozornila, že 15 pozitívne testovaných osôb nie je konečné číslo, epidemiológovia totiž predpokladajú, že to bude počas dňa ešte rásť.



Hygienici doposiaľ v CSS otestovali 22 ľudí, z toho bolo 19 klientov a traja zamestnanci, v prípade klientov išlo o uzatvorené oddelenie, pripomenula Tornócziová. "V Bôriku budeme musieť pretestovať ďalších klientov, testovaním prejde pravdepodobne celé zariadenie," ozrejmila.



Testy na nový koronavírus podstúpilo v stredu (7. 10.) v CSS Bôrik 102 zamestnancov, deväť z nich je v karanténe v zariadení, spomenul riaditeľ CSS Róbert Orság. "Určitá časť zariadenia je v karanténe. Na oddelení, kde sa potvrdil nový koronavírus, zatiaľ zvládame situáciu celkom úspešne, keďže zdravotný stav klientov sa nemení, zostáva uspokojivý. Majú len jemný kašeľ a sú bez teplôt. Horšie je to u zamestnancov, pravdepodobne sa nakazili na tomto oddelení a, bohužiaľ, majú i teploty," priblížil Orság.



Otázkou podľa neho zostáva starostlivosť o klientov, ak sa nakazia i ďalší zamestnanci. "Personál je už teraz pod veľkým tlakom. Pokiaľ by nám čísla rástli ako doposiaľ, budeme nútení zavolať o pomoc ministerstvo, čiže krízový manažment na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR," ozrejmil.



Zdravotná starostlivosť pre klientov je zabezpečená. "Mali sme tu i intervenčný tím z Ministerstva zdravotníctva SR a denne komunikujeme i s nemocnicou v Bojniciach," dodal riaditeľ CSS Bôrik. Pre časť personálu, ktorý je v karanténe, CSS zabezpečilo ubytovanie v dome v areáli zariadenia.