Nový koronavírus sa v októbri opäť podpísal pod nadúmrtnosť Slovákov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ochorenie COVID-19 počas októbra opäť zvyšovalo na Slovensku nadúmrtnosť. V predchádzajúcom mesiaci bolo štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí v SR. Celková nadúmrtnosť v októbri 2021 na Slovensku dosiahla 16 percent. Najvýraznejšia bola v skupine mladších seniorov, teda od 65 do 74 rokov. Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji. Počet zomretých bol až o 42 percent vyšší ako v priemere predošlých päť rokov. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zvýšený počet zomretých v porovnaní s päťročným priemerom sa v októbri tohto roka prejavil v siedmich slovenských krajoch, pričom dosahoval štyri až 42 percent. ŠÚ SR hovorí, že najhoršia situácia bola v Prešovskom (42 %) a Žilinskom kraji (23 %). Iba v Bratislavskom kraji bol počet úmrtí mierne nižší než priemer predošlých piatich rokov. Výraznú nadúmrtnosť v Prešovskom kraji ovplyvnil podľa ústavu najmä nárast úmrtí na choroby obehovej sústavy a nádorov oproti predchádzajúcim piatim rokom. V Žilinskom kraji ovplyvnil nadúmrtnosť počas minulého mesiaca najmä nárast úmrtí na nový koronavírus a choroby obehovej sústavy.



Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická priblížila, že v októbri ochoreniu COVID-19 podľahlo 439 osôb, teda štvornásobne viac ako v septembri. Počet obetí bol o desať percent nižší ako pred rokom v októbri, keď sa začali výrazne prejavovať dôsledky druhej vlny pandémie. "Aktuálne sa nový koronavírus vyšplhal na štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtia v SR s viac ako osempercentným podielom zo všetkých zomretých, je to výrazný skok za posledné tri mesiace," uviedla.



Štatistika tiež uvádza, že viac ako 4100 ľudí zomrelo v októbri vo vekovej skupine seniorov nad 65 rokov, čo je oproti päťročnému priemeru o 18 percent viac. Osem z desiatich úmrtí počas minulého mesiaca tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie obyvateľov. Najvyššia, a to 24-percentná nadúmrtnosť, bola v desiatom mesiaci v podskupine mladších seniorov, teda ľudí od 65 do 74 rokov.



V skupine ľudí od 75 rokov zaznamenal ŠÚ SR nadúmrtnosť 16 percent. V porovnaní so situáciou v septembri tohto roka sa zvýšila viac ako u mladších seniorov.



Skoro 80 percent obetí nového koronavírusu tvorili v predchádzajúcom mesiaci osoby nad 65 rokov. Išlo predovšetkým o seniorov od 75 rokov. Pätinu úmrtí na nový koronavírus v októbri tvorili ľudia v produktívnom veku. Medziročne ich počet vzrástol o takmer desať percent.



Na regionálnej úrovni mal nový koronavírus najväčší podiel na príčinách úmrtí v Žilinskom kraji (14 percent), z ktorého pochádzala takmer štvrtina (23 percent) všetkých zomretých na ochorenie COVID-19 v SR.



Od marca minulého roka ku koncu októbra 2021 spôsobil celkovo nový koronavírus na Slovensku úmrtie viac ako 15.800 osobám.