VIDEO: Nový minister financií Eduard Heger si prevzal rezort

Bratislava 21. marca (TASR) - Ladislav Kamenický (Smer-SD) zanecháva Ministerstvo financií (MF) SR v dobrom stave. Uviedol to po tom, ako kreslo ministra prevzal v sobotu Eduard Heger (OĽaNO). Ten skonštatoval, že Slovensko čakajú neľahké časy, problémom sa však chce postaviť nová vláda čelom. Heger považuje rezort financií za veľmi dobre personálne obsadený, prioritou bude riešenie krízy v súvislosti s koronavírusom.



"Myslím si, že v tomto náročnom období bude dôležité zvládnuť najmä pandémiu koronavírusu a myslím, že teraz by bolo potrebné dať politiku nabok a venovať sa ekonomickým dôsledkom. Pevne verím, že sa to podarí zvládnuť a želám novému ministrovi všetko dobré," vyhlásil Kamenický.



Podľa jeho nástupcu Hegera bude rezort dôležitým partnerom v riešení celej krízy okolo koronavírusu. "Uvedomujem si, že sa nachádzame vo veľmi náročných časoch, tento rok bude historicky možno jeden z najťažších pre Slovensko. Na druhej strane je veľmi dôležité postaviť sa tomu čelom, popasovať sa s touto krízou. Sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme Slovensko previedli týmto náročným časom a vyviedli ho znovu do dobrých období," zdôraznil.







Rezort financií drží podľa Hegera v rukách celú štátnu kasu a preto bude dôležité, aby každé opatrenie, ktoré prichádza, bolo kvalitne prepočítané. "S týmto aj nastupujem do tohto úradu a uvedomujem si, že koronavírus bude prioritou číslo jedna," doplnil nový minister.



Kamenický priblížil, že na ministerstve sú zriadené dve pracovné skupiny, jedna sa venuje daniam a druhá finančným trhom. "Pán Heger môže na túto prácu nadviazať. Všetko je pripravené tak, aby on rozhodol o veciach, ktoré považuje za prioritné pre Slovenskú republiku," priblížil s tým, že v parlamente bude členom finančného výboru, chcel by sa stať jeho podpredsedom. Chce sa tak naďalej venovať financiám a bude pozorovať, čo bude robiť nový minister.



Pre rezort neboli ešte vymenovaní noví štátni tajomníci. Udeje sa tak počas nasledujúceho týždňa. "Tým, že som bol tieňovým ministrom financií, tak som rezort poznal pomerne dobre. Viem, čo tu nachádzam a MF SR je jedno z najlepšie personálne obsadených, čo je veľmi dôležité. Koronavírus bude priorita, je veľmi dôležité vyťažiť všetok pracovný potenciál, ktorý je na ministerstve. Všetky ostatné veci budú prichádzať na rad neskôr," avizoval Heger.



Na ministerstvo financií podľa jeho slov prichádza "s vecnou agendou, nie nejakou personálnou". "Opatrenia, ktoré ešte predstavil Peter Žiga (Smer-SD) ako minister hospodárstva, mali odporúčací charakter a viem, že na MF SR sa udiala nejaká kvantifikácia, musím sa na to pozrieť," doplnil Heger s tým, že aj nová koalícia má pripravené nejaké opatrenia a vyhodnotia tie, ktoré sú najpotrebnejšie. "Nastavíme plán zavádzania týchto opatrení. Tieto informácie prinesieme počas budúceho týždňa," dodal Heger.