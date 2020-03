Nový minister životného prostredia J. Budaj si prevzal svoj rezort

Bratislava 21. marca (TASR) - Nový minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) si v sobotu večer prevzal svoj rezort. Budaj už skôr povedal, že chce pokračovať v boji proti skládkam a proti environmentálnym záťažiam.



Vo svojom najužšom tíme chce mať minimálne jedného z bývalých ochranárov. Šéf envirorezortu si vie predstaviť aj to, že by sa pod jeho ministerstvo preniesli lesy. Hovoril už o tom s novým ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO).



Envirorezort viedli v minulom volebnom období nominanti Mosta-Híd. Najskôr László Sólymos, ktorý krátko pred voľbami odstúpil pre incident v reštaurácii, potom Árpád Érsek, ktorý súčasne viedol ministerstvo dopravy.



Ján Budaj sa narodil 10. februára 1952 v Bratislave. Za disidentskú činnosť bol prenasledovaný Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Po 17. novembri 1989 sa stal jednou z vedúcich osobností Nežnej revolúcie. Spolu s hercom Milanom Kňažkom boli hlavnými moderátormi masových demonštrácií na Námestí SNP v Bratislave.



Budaj stál pri začiatkoch hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN). Bol tiež podpredsedom Slovenskej národnej rady (SNR), kde okrem iného inicioval založenie Výboru SNR pre životné prostredie. Poslancom Národnej rady SR bol v rokoch 1998 až 2002. Do parlamentu sa zas vrátil s hnutím OĽaNO.