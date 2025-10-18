< sekcia Slovensko
Nový ordinár P. Šajgalík prijal biskupské svätenie
Hlavným svätiteľom bol jeho predchodca František Rábek.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. októbra (TASR) - Nový ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavol Šajgalík v sobotu v Bratislave prijal biskupské svätenie. Hlavným svätiteľom bol jeho predchodca František Rábek. Spolusvätiteľmi druhého biskupa ordinariátu boli košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Do funkcie ho koncom mája tohto roka menoval Svätý Otec Lev XIV.
Šajgalíka vysvätili za kňaza 15. augusta 1993. Od toho roku do 2005 zastával viaceré úrady v Slovenskej provincii menších bratov kapucínov. V roku 2004 vstúpil do Ordinariátu OS a OZ SR, kde pôsobil ako policajný kaplán v Bratislave. V rokoch 2006 až 2019 bol členom kňazskej rady. Dosiahol tiež doktorát z pastorálnej teológie na Viedenskej univerzite. Pôsobil aj ako nemocničný kaplán v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.
V Ordinariáte OS a OZ SR pôsobil aj ako zástupca vikára, policajný dekan v Bratislave a člen prípravnej komisie synody ordinariátu. Od roku 2019 bol duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku s bydliskom v Zürichu.
