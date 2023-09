Nový projekt bude vzdelávať rodičov, reaguje na nedostatok pediatrov

Bratislava 19. september (TASR) - Nedostatok pediatrov by mohlo pomôcť riešiť vzdelávanie rodičov. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) preto spustila edukačný projekt Pre zdravie detí. Cieľom je pomôcť rodičom, aby zvládli manažovať základné ochorenia a viac sa venovali prevencii. Projekt predstavili na utorkovej tlačovej konferencii.



Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie pripravované pediatrami a špecialistami. "Pomôže rodičom získať potrebné zručnosti v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí," vysvetlila hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová.



Nemálo rodičov je pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí zneistených a hľadajú informácie, poukázal primár oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Marcel Brenner. "Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové," doplnil. Pripomenul, že aj NÚDCH spustil nedávno aplikáciu pre rodičov, ktorá im pomôže pri rozlíšení nevyhnutnosti návštevy lekára.



Záštitu nad projektom Pre zdravie detí prevzali ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR. Štátna tajomníčka rezortu Monika Jankechová poukázala na to, že aktuálnu situáciu s pediatrami by mali riešiť viacerí opatrenia v rámci reformy ambulantnej praxe. "Cieľom je zatraktívniť zdravotnícke povolanie lekára pre deti a mladistvých, zvýšiť ich počet, vytvoriť adekvátne podmienky pre ich prácu, aby sa naplno mohli venovať malým pacientom," doplnila.



SSPPS a občianske združenie Pediatri deťom už zrealizovali viaceré edukačné aktivity v spolupráci UNICEF. Okrem iného pomohol zamestnať aj ukrajinských lekárov. "Z 30 ukrajinských pediatrov, ktorí sú na Slovensku, sa podarilo desať z nich zamestnať v ambulanciách primárnych pediatrov, kde pracujú pod dozorom odborníkov. Základnú skúšku zvládli a teraz popri práci sa zároveň pripravujú na štátnice, aby získali titul MUDr.," zhrnula pre TASR pediatrička Zuzana Nagyová.