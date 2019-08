Nový projekt má lekárov odbremeniť od administratívy

Národný projekt by mal stáť 9,3 milióna eur a trvať 40 mesiacov.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Lekári by mali mať menej administratívy. Odbremeniť ich má nový národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) by vďaka nemu malo byť schopné dáta do výkazov nahrať priamo z ezdravia. Národný projekt by mal stáť 9,3 milióna eur a trvať 40 mesiacov. TASR o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý výzvu na projekt uverejnil v pondelok.



Projekt NCZI má zvýšiť atraktívnosť a využívanie ezdravia, a to zapracovaním nových služieb v prospech lekárov i pacientov. ÚPVII uvádza, že cieľom projektu je rozšíriť rozsah poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva na Slovensku, priniesť nové služby, ktoré administratívne odbremenia lekárov a sprístupnia údaje zo systému aj pacientom. Taktiež by malo dôjsť k úprave a rozšíreniu služieb evyšetrenia, evykazovania, eprevencie, mzdravia a k rozšíreniu elektronickej zdravotnej knižky.



„V súčasnosti zbierané údaje nie sú dostatočne štruktúrované, lekári dáta vkladajú viackrát, raz v rámci vykazovania pre NCZI a opätovne ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne,“ približuje aktuálnu situáciu Boris Chmel z NCZI. Dodáva, že cieľom je zaviesť princíp jedenkrát a dosť, a to práve zmenou štruktúrovania údajov. „Lekári už nebudú vypĺňať hlásenia, výrazne sa tak zníži administratívne zaťaženie lekárov,“ približuje generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII Jaroslav Kmeť.



Kmeť poukazuje na to, že v súčasnosti lekári nahrávajú výkony do informačného systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Každý mesiac sa potom prostredníctvom zmluvného partnera generujú dávky do zdravotných poisťovní. „Po ukončení projektu dôjde k zmene a informácie o výkonoch pôjdu do zdravotných poisťovní priamo zo systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím dôjde k ďalšej úspore času lekárov,“ dopĺňa Kmeť.



Zmenu podľa úradu pocítia aj pacienti. „Vďaka zberu štruktúrovaných údajov a ich zápisu do elektronickej zdravotnej knižky bude mať lekár o pacientovi viac informácií a bude tak môcť pacientovi poskytnúť aj kvalitnejšiu liečbu,“ uzatvára Chmel.