Premiér: Nový šéf Úradu pre dohľad by mohol byť známy do dvoch týždňov

Bratislava 27. januára (TASR) - Nový predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mohol byť známy aj do dvoch týždňov. V pondelok to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poverený vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Pri jeho výbere sa pravdepodobne obráti na odborníkov z ministerstva. Podľa premiéra by to nemal byť človek, ktorý by vzbudzoval podozrenie, mala by z neho "sršať" profesionalita a odbornosť.



"Myslím, že sme dostali asi osem žiadostí, rôznych životopisov, takže teraz vyhodnotíme čisto technicky, či títo ľudia spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Potom sa rozhodnem, zvážim, akým spôsobom a komu by som mohol dať posúdiť, ktorí z nich by boli najlepší kandidáti, ktorých by som mohol, v prípade, že sa s niektorým stotožním, predložiť vláde na schválenie," povedal Pellegrini s dôvetkom, že nie je dobré aby ÚDZS "nemal svojho pána". Životopisy kandidátov si chce prezrieť ešte počas posledného januárového týždňa.



Hľadať nového predsedu ÚDZS sa rozhodol premiér v januári. Záujemcovia o túto funkciu mali možnosť prihlásiť sa do výberového konania do minulého piatka (24. 1.). Predchádzajúcim šéfom úradu bol Tomáš Haško, ktorého však napokon vláda na návrh bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) odvolala koncom októbra 2019 pre podozrenia okolo výberového konania na stanice zdravotnej záchrannej služby.