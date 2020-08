Nový šéf Vojenského spravodajstva zatiaľ nie je známy

Bratislava 3. augusta (TASR) - Meno nového riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS) zatiaľ nie je známe. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že sa stále čaká na ukončenie jeho bezpečnostného preverovania.



Minister nevidí žiadny problém v tom, že preverovanie ešte trvá. "Sám som čakal takmer štyri mesiace, aby som dostal bezpečnostnú previerku," poznamenal. Dodal, že v systéme preverovania sú aj ďalší ľudia, o ktorých úlohách v rezorte bude následne informovať.



Na bezpečnostnú previerku čaká napríklad aj bývalý šéf rezortu obrany Ľubomír Galko. Na ministerstvo nastúpil koncom apríla. Naď vtedy nevylúčil, by Galko mohol viesť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) alebo iný podnik ministerstva.



Pozícia riaditeľa VS sa uvoľnila po odchode Jána Balciara. Riadením je od apríla poverený 1. zástupca riaditeľa VS Juraj Štefanka. Vojenské spravodajstvo plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.