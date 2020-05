Nový šéf VšZP čoskoro rozhodne o zmluvách s lekármi

Bratislava 11. mája (TASR) - Nový generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richard Strapko sa potrebuje detailne oboznámiť s požiadavkami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v krátkom čase k nim zaujme stanovisko. Pre TASR to uviedla hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.



Strapka do funkcie vymenoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Na poste pôsobí od štvrtka (7. 5.). "Ako deklaroval pri nástupe do funkcie, viesť zdravotnú poisťovňu s najväčším počtom poistencov vníma ako veľkú zodpovednosť, ku ktorej pristupuje s plnou vážnosťou," komentovala Gáborová.



Doplnila, že poistencom VšZP chce Strapko zabezpečiť kvalitnú, dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň chce nastaviť čestné a korektné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.



Na neuzavreté rokovania medzi štátnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými lekármi poukázala minulý týždeň Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita. Pokiaľ nedôjde k dohode o zmluvných podmienkach, tak im od začiatku júna hrozí nezmluvný vzťah.