Nový singel skupiny The Ills mal premiéru na rozhlasovej stanici KEXP

Bratislava 3. marca (TASR) - Nový singel I Was Riding My Bike To Work When I Realized I Have No Job skupiny The Ills mal premiéru na kultovej rozhlasovej stanici KEXP v americkom Seattli. Singel spoločne s videoklipom predznamenáva ich šiesty štúdiový album s názvom Life Is Random, ktorý vychádza v máji. TASR o tom informoval PR manažér Mário Gešvantner.



"Mám rád túto kapelu. Roky som čakal na jej novú skladbu a je tu," hovorí k novinke legendárny DJ a moderátor Kevin Cole z KEXP. "Páči sa mi, ako je až do konca vystavaná. Je to epický, transcedentálny mathrockový masterpiece," dodal.



Skladba I Was Riding My Bike To Work When I Realized I Have No Job je po piatich rokoch prvou nahrávkou slovenskej postrockovej stálice, ktorá strávila minulý rok intenzívnou prácou na novom albume.



"Túto skladbu sme pôvodne volali Tearsforfearsáčka, keďže v nej trošku cítiť vplyv tejto pre mňa veľmi zásadnej formácie," hovorí gitarista Miroslav Luky. "Vznikla počas psychicky dosť náročného obdobia, keď sme sa v čase zúriacej pandémie ilegálne 'na tajňáša' stretávali už len v trojici. Frustráciu z ťažkých časov prebíjal alkohol, cigarety, dlhočizné rozhovory v skúšobni a pozitívny vibe vznikajúcich skladieb."



Aj keď je The Ills inštrumentálna kapela, jej nový inštrumentálny singel má aj svoj text. Nikto zo štvorice nezačal spievať, vytvorili však sonety, ktoré majú podporiť atmosféru skladby.



"Priznávame, že sme využili umelú inteligenciu, ktorá na základe názvu skladby vygenerovala základ pre texty. S nimi sme potom pracovali a vytvorili sme sonety, ktoré reflektujú náladu pesničiek. Nejde teda len o náhodné výmysly," vysvetľuje Jakub Szatinsky.



Singel, ku ktorému skupina natočila vo vlastnej produkcii aj videoklip, rovnako aj celý album, sa nahrával v Pulp Studio pod taktovkou Jakuba Hríbika a Jakuba Spiszaka.