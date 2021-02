V polohách od 1500 metrov nad morom napadol nový sneh

Liptovský Hrádok 4. februára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Za posledných 24 hodín snežilo od výšky 1500 metrov nad morom, pribudlo do desiatich centimetrov nového snehu. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sedlák zdôraznil, že hlavný lavínový problém predstavuje nový, vetrom previaty sneh. "Vplyvom pretrvávajúceho silného vetra bol nový sneh previaty na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií. V týchto miestach sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje. Najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení je tu možné uvoľniť lavínu," upozornil.



Výnimočne sa podľa Sedláka môžu vyskytnúť aj malé a stredné spontánne lavíny.



Ráno bolo na horách zamračené a hmlisté počasie, miestami so snežením od 1400 metrov nad morom. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus šiestich do nula stupňov Celzia. Fúkal vietor západných smerov. Sneh z poslednej periódy sneženia je rozložený nerovnomerne, v najväčšom množstve sa nachádza na južných, juhovýchodných a východných svahoch, pod sedlami a pod skalnými stenami.