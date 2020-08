Vendelín Leitner mal byť potenciálnym šéfom Vojenského spravodajstva

Bratislava 21. augusta (TASR) – Súčasný štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner sa spomínal ako jeden z možných uchádzačov o post riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS). TASR to potvrdila riaditeľka tlačového odboru Barbara Túrosová. Dodala, že Leitner má v súčasnosti bezpečnostnú previerku na stupeň Dôverné.



Neodpovedala na otázku, či je pravda, že Leitner ako kandidát na šéfa VS nedostal previerku na stupeň utajenia Prísne tajné. Uviedla však, že Leitner nebude na ministerstve prichádzať do kontaktu s materiálmi, na ktoré by túto previerku IV. stupňa potreboval. S utajovanými skutočnosťami sa bude podľa jej slov oboznamovať v súlade so svojou bezpečnostnou previerkou.



Pozícia riaditeľa VS sa uvoľnila po odchode Jána Balciara. Riadením je od apríla poverený 1. zástupca riaditeľa VS Juraj Štefanka.



Leitner bol v rokoch 2000 až 2006 riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby (VSS). Túto pozíciu zastával aj súčasný minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v rokoch 2010 a 2012. VSS od roku 2013 neexistuje, zanikla zlúčením s Vojenským obranným spravodajstvom do jednej služby Vojenské spravodajstvo.